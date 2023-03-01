БАКУ /Trend/ - В настоящее время поисково-спасательные операции в зоне землетрясения в Турции остановлены.

Об этом сказал журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзаев.

По его словам, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры.

«Землетрясение в Турции затронуло 11 провинций, общей площадью 110 тысяч квадратных километров и населением 14 миллионов граждан. Большинство зданий в зоне бедствия пострадали в различной степени. Несмотря на то, что в этих районах есть и непострадавшие дома, проживать там строго запрещено», - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Отметим, что спасатели МЧС Азербайджана в первые часы после землетрясения были командированы в Турцию в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.