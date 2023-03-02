Госпогранслужба Азербайджана назвала число задержанных нарушителей границы за февраль 2023 года

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в течение февраля 2023 года продолжила мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в четверг Trend в ГПС Азербайджана, за нарушение государственной границы были задержаны 34 человека, 18 из которых граждане Азербайджана, 11 - граждане Пакистана, по одному гражданину РФ, Доминиканской Республики, Конго, а также два гражданина Афганистана.

В рамках деятельности по борьбе с незаконной миграцией 22 человека были задержаны при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам.

За нарушение правил пограничного режима были задержаны 915 человек, в отношении которых были приняты соответствующие меры.

Кроме того, был выявлен и передан соответствующим структурам 251 человек, находившийся в розыске, предотвращен выезд 334 человек, которым запрещено покидать Азербайджан, и въезд 18 человек, которым запрещен въезд в страну.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств был обнаружен и изъят 91 килограмм 821 грамм наркотических средств и 565 таблеток психотропных препаратов.

Было отмечено, что в результате мер, осуществленных в рамках борьбы с контрабандной деятельностью, было задержано контрабандных товаров на общую сумму 1 119 188 тысячи манатов, в том числе золото, ювелирные изделия, табачные изделия и алкогольные напитки.

"ГПС Азербайджана продолжает мероприятия по организации надежной охраны государственной границы", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)