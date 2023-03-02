TƏBİB обнародовал причину смерти гаджи Шахина

БАКУ /Trend/ - В связи с возникшими проблемами со здоровьем гаджи Шахина Гасанли, 1974 года рождения, около 05:30 2 марта, поступил вызов на станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, подведомственной Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB). Около 05:43 бригада скорой медицинской помощи прибыла по адресу, была зарегистрирована доврачебная смерть от сердечного приступа.

Отметим, что, по данным его семьи, 1 марта Гасанли обратился в одно из частных медицинских учреждений и прошел процедуры обследования.

(Перевод: Фидан Мустафаева)