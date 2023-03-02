На золотом руднике «Човдар» прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню гражданской обороны (ФОТО)

1 марта 2023 года на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП) Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» состоялось просветительское мероприятие на тему «Роль информационных технологий в оценке рисков», посвященное 1 марта – Всемирному дню гражданской обороны.

В мероприятии, проводимом в целях просвещения в области планирования, своевременного и качественного выполнения мероприятий гражданской обороны, приняли участие заместитель председателя Правления ЗАО «AzerGold», председатель чрезвычайной комиссии ЗАО Огтай Мамедов, заместитель заведующего отделом по общественным, политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Дашкесанского района Эльмар Алиев, председатель Дашкесанского районного отделения Общества Красного Полумесяца Азербайджана Васиф Гусейнов и сотрудники Гянджинского регионального центра МЧС.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Правления ЗАО «AzerGold» О.Мамедов сказал, что для обеспечения безопасности населения и территории, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей среды, важно и целесообразно принимать соответствующие меры в области гражданской обороны, повышать осведомленность, периодически проводить мероприятия и тренинги в учреждениях и на предприятиях. Было отмечено, что в результате мероприятий, проведенных при поддержке соответствующих государственных структур по обеспечению готовности в области защиты от чрезвычайных ситуаций, на всех объектах и участках, где организована деятельность Акционерного Общества, обеспечены безопасные условия труда, успешно организована охрана здоровья его работников, окружающей среды. В качестве положительного результата проведенной работы было подчеркнуто количество рабочих часов, прошедших без травм с момента начала деятельности ЗАО «AzerGold», которые превысили 3,6 млн часов, а с начала деятельности его дочерней компании ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» - 1 млн часов. До внимания также было доведено, что ЗАО всегда заинтересовано в повышении эффективности производственного процесса, безопасности труда, охране окружающей среды и укреплении мер по охране здоровья за счет развития цифровых решений и инновационных экосистем в горнодобывающей промышленности. С этой целью ЗАО наладило активное сотрудничество с Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, технологическим центром MEXT, представляющим Ассоциацию металлопромышленников Турции.

Затем были продемонстрированы средства гражданской обороны, противопожарной защиты и другие технические средства, используемые в целях обеспечения безопасности персонала, а также проведено обучение правилам технической безопасности в области осуществления пожарных и аварийно-спасательных работ.

Представители соответствующих структур и организаций, участвовавших в мероприятии, положительно оценили меры, предпринятые ЗАО по обеспечению сотрудников безопасными условиями труда, защите от чрезвычайных ситуаций, уделив также внимание построению работы гражданской обороны на уровне современных требований.

Мероприятие продолжилось дискуссиями на соответствующую тему.