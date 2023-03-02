Глава McKinsey провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти SOCAR (ФОТО)

Партнер компании McKinsey & Company, глава Бакинского офиса McKinsey & Company Мурат Гурсой провел мастер-класс на тему «Важность коммуникативных навыков» в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) SOCAR.

В мастер-классе приняли участие профессорско-преподавательский состав, административный персонал и студенты Бакинской высшей школы нефти. В мероприятии также участвовала Лейла Фирудинбейли, окончившая с отличием БВШН и в настоящее время работающая на ответственной должности в McKinsey & Company, одной из самых известных компаний мира.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов поблагодарил Мурата Гурсоя за то, что он принял приглашение, и выразил уверенность, что мастер-класс будет очень полезным и информативным для участников.

В своей презентации Мурат Гурсой рассказал о McKinsey & Company, поделился личным опытом, рассказал о навыках, востребованных на рынке труда, и будущих тенденциях. Он подчеркнул важность коммуникативных навыков и дал студентам советы о том, какие навыки им следует развивать, чтобы в будущем занять место на рынке труда.

Интерактивный мастер-класс был встречен участниками с большим интересом.

В конце мероприятия, завершившегося сессией вопросов и ответов, Мурату Гурсою была вручена плакетка «Почетный гость» Бакинской высшей школы нефти.