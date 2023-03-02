Обсуждены вопросы обеспечения инклюзивности в Центральном парке города Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Возрождения Карабаха (ФВК) 1 марта было проведено обсуждение вопросов обеспечения инклюзивности в Центральном парке, запланированном к строительству в освобожденном от армянской оккупации городе Физули.

Во встрече приняли участие председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, директор организации-проектировщика парка «By Medgalchi» Гусейн Медгалчи, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева, президент Союза организаций инвалидов Азербайджана Давуд Рахимли, директор Комплекса современного образования им. Гейдара Алиева Айгюн Микаилова, координатор программы Всемирного банка Лейла Тагиева, организатор Конгресса для людей с особыми потребностями «Fərqli Fərdlər», тьютор по вопросам эмоционального интеллекта Сюзанна Бурезги, председатель Общественного объединения «Социально-экологический центр ЭкоСфера» Фируза Султан-заде, архитекторы Тогрул Байрамов и Ильгар Манафсой, а также представители соответствующих неправительственных организаций и партнеры-доноры Фонда.

Участники встречи провели широкое обсуждение вопросов, связанных с соблюдением норм инклюзивности в проекте Центрального парка города Физули (для людей разных возрастов, физических возможностей и интересов), обеспечивающих наилучшие условия для людей с физическими или эмоциональными нарушениями (мобильность, спорт, рекреация и т.п.), а также вопросов создания многофункциональных инклюзивных игровых площадок для детей и свободных зон для выгула домашних питомцев и т.п.

Открывая встречу, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев отметил, что концептуальный проект Центрального парка Физули выполнен по поручению и с учетом рекомендаций Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Этот парк должен внести большой вклад в восстановление экологического баланса района и стать одним из красивейших мест отдыха для жителей и гостей города Физули.

Отметив внимание Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к Физулинскому району, особенно к восстановлению экологического баланса, Рахман Гаджиев подчеркнул, что наглядным примером тому является тот факт, что глава государства и первая леди дважды участвовали в акции по посадке деревьев на территории вышеупомянутого парка.

Председатель Правления Фонда отметил, что в рамках проекта предусмотрено создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями и представителей старшего поколения, а также детей. По его словам, соответствующие предложения были подготовлены с учетом передовой международной практики.

Директор компании «By Medgalchi», руководитель проекта Гусейн Медгалчи предоставил участникам обширную информацию по проекту Центрального парка Физули. Он отметил, что в парке будут высажены различные виды деревьев и декоративных кустарников, созданы зоны отдыха, открытые зеленые зоны, места для отдыха и пикника, амфитеатр, кафе-рестораны и прочие объекты.

Г.Медгалчи также проинформировал о работах, которые необходимо провести для создания условий для отдыха людей с ограниченными физическими возможностями и использования ими оборудования, установленного в парке.

Рассказывая о восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова выразила уверенность, что создаваемый в Физули Центральный парк станет для жителей города одним из излюбленных мест отдыха.

Председатель комитета заявила, что выбранная для строительства парка территория соответствует поставленным целям, и отметила сам факт его расположения у Дороги Победы.

Участники высказали свои замечания и предложения по концептуальному проекту и прочим соответствующим документам (с документами можно ознакомиться по ссылке), которые были представлены им заранее. Были выдвинуты предложения по установке информационных щитов на входе и выходе из парка, необходимых пандусов и доступных санитарных узлов, по созданию песочниц для детей, установке информационных щитов, отражающих историю Физулинского района и Карабаха, строительству крытых развлекательных площадок и т.п.

Участники встречи высоко оценили применение в проекте парка передовой международной практики и учет мнений специалистов по вопросу обеспечения инклюзивности, а также заявили о готовности участвовать в проекте в качестве экспертов.

В завершение более чем двухчасовой встречи председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев поблагодарил присутствующих за активное участие и подчеркнул, что высказанные идеи и предложения будут непременно учтены при проектировании Центрального парка Физули.

Напомним, что реализация проекта Центрального парка города Физули осуществляется по заказу Фонда Возрождения Карабаха.