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Самолет авиакомпании Virgin Atlantic совершил экстренную посадку в Баку

Общество Материалы 3 марта 2023 08:27 (UTC +04:00)
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic совершил экстренную посадку в Баку

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БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявшего рейс по маршруту Лондон-Исламабад, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку, сообщили в пятницу Trend в пресс-службе аэропорта.

Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.

Самолет Boeing 787-9 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 07:37 по местному времени.

Отметим, что за последние 12 часов это вторая вынужденная посадка, совершенная в бакинском аэропорту. Вечером 2 марта также по причине ухудшения самочувствия пассажира на борту самолета Boeing 787 посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев совершила авиакомпания EVA Air, выполнявшая рейс по маршруту Бангкок-Амстердам.

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