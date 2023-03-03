Сегодня в село Агалы Зангиланского района переселены еще десять семей (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Начался очередной этап Большого Возвращения в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, на данном этапе на свои родные земли переселены еще 20 семей - 94 человека.

Из них 10 семей, состоящих из 50 человек, были переселены 28 февраля, а 10 семей, состоящих из 44 человек переселяются сегодня.

Заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов сообщил, что на сегодняшний день в рамках проекта "Большое Возвращение" в село Агалы Зангиланского района переселены 86 семей - 420 человек.

Отметим, что большая часть переселенных бывших вынужденных переселенцев-это те, кто живет в более тяжелых условиях. Ответственные государственные органы предоставят жителям работу в соответствии с их профессиональной квалификацией и навыками. Они будут работать в различных госучреждениях, на объектах общественного питания, в строительных компаниях, на швейной фабрике и так далее. Для переселенного населения имеется вся необходимая инфраструктура - школа, детский сад, банк, почта, объекты общественного питания. Планируется, что процесс переселения продолжится и в ближайшие месяцы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)