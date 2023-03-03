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В Азербайджане ожидается улучшение дорожного движения в ближайшие два года

Общество Материалы 3 марта 2023 10:57 (UTC +04:00)
В Азербайджане ожидается улучшение дорожного движения в ближайшие два года

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В ближайшие два года ожидается улучшение в Азербайджане дорожного движения.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в пятницу руководитель программы “Восточного Партнерства» представительства Европейского Союза в Азербайджане Ульвия Абдуллаева в ходе конференции на тему «Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане».

По ее словам, проект по укреплению безопасности дорожного движения - это первый твининг-проект, реализуемый совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.

«До сегодняшнего дня ЕС и Азербайджан реализовали около 50 твининг-проектов. Этот проект позволит нам в первую очередь усилить сотрудничество с Польшей и Литвой, а также дорожными структурами этих стран», - отметила она.

Абдуллаева сказала, что в Азербайджане приятна госпрограмма по усилению дорожной безопасности и ЕС нацелен содействовать реализации этой программы.

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