БАКУ /Trend/ - Дорожная безопасность в Азербайджане будет обеспечена на основе европейской методики.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу начальник департамента международного сотрудничества Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Шахин Исмаилов в ходе конференции на тему «Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане».

По его словам, государственная программа по усилению дорожной безопасности до 2029 года, принятая Азербайджаном, предусматривает значительное снижение дорожных происшествий, а также формирование правовой базы.

«Мы рады, что ЕС поддерживает нас в этом вопросе, как в реализации этой программы, так и формировании базы и проведении исследований. Все важные и необходимые процедуры для управления дорожной безопасностью должны и будут созданы. Необходимо также подготовить новый перечень автодорожной безопасности с учетом европейской методики. Кроме того, мы планируем подготовить план действий на ближайшие два года. Мы нацелены достичь высоких показателей и этот проект позволит достичь нам поставленных целей», - добавил он.