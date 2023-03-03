Стартуют первые туристические поездки в Шушу

БАКУ /Trend/ - Стартуют туристические поездки в культурную столицу Азербайджана - в город Шуша, имеющий большое историческое значение и культурно-духовную ценность для азербайджанского народа. Впервые будут организованы туристические поездки на территории, освобожденные от оккупации в результате славной победы азербайджанской армии в Отечественной войне.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственном Агентстве по туризму Азербайджана.

В сообщении отмечается, что данный проект, являясь составной частью политики "Большого Возвращения", направлен на организацию безопасных туристических поездок в культурную столицу граждан Азербайджана, достигших 18-летнего возраста, а также на повышение экономической активности на освобожденных от оккупации территориях.

Первые туристические поездки стартуют в преддверии праздника Новруз - один раз в неделю, начиная с 18 марта. На следующем этапе предполагается увеличить количество туров исходя из спроса. С 6 марта граждане смогут обратиться за путевками в туристические компании.

В рамках туров (2 дня/1 ночь, 3 дня/2 ночи в отеле) будет предоставлена возможность увидеть своими глазами развалины города в центре Физули, посетить памятник первому шехиду, Джыдыр дюзю, мавзолей Вагифа, дом-музей Мехмандаровых, дом-музей Бюльбюля, мечеть Юхары Говхар ага, площадь "Расстрелянных памятников", Шушинскую крепость, городские ворота и символ "Харыбюльбюль", а также церковь Газанчи и Шушинскую реальную школу.

В сообщении отмечается, что стоимость двухдневного тура (2 дня/1 ночь), включая поездку на автобусе, проживание в отеле с завтраком и сопровождением гида составляет 215 манатов. Стоимость трехдневного тура (3 дня/2 ночи) составит 370 манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)