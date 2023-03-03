Завтра в Баку ожидается до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, вечером местами морось, в первой половине дня возможен туман, периодически усиливающийся юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6° тепла, днем - 9-14° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 70-80 процентов.

В районах Азербайджана ночью и утром местами возможны осадки, в горах - снег, местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 4-7° градусов тепла, днем - 15-20° тепла. В горах ночью - 3-8° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)