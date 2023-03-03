В Азербайджане предложены изменения в закон в связи с пенсионным возрастом женщин (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с установлением пенсионного возраста женщин в Азербайджане в 63 года предлагается внести соответствующие изменения в закон "О трудовых пенсиях".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана за 2022 год.

В докладе говорится, что в соответствии со статьей 1.13 закона от 10 марта 2017 года № 543-VQD "О внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях", возрастной предел для выхода на пенсию для женщин, предусмотренный статьей 7 этого закона, ежегодно увеличивается на 6 месяцев, начиная с 1 июля 2017 года, что охватит период до 1 июля 2027 года. В связи с этим отмечается, что, учитывая роль женщины в азербайджанском обществе и семье, ее ответственность, вытекающую из заботы о семье, постепенное повышение пенсионного возраста работающих женщин до 65 лет к 1 июля 2027 года нецелесообразно, и с этой точки зрения есть необходимость в снижении пенсионного возраста женщин.

(Перевод: Фидан Мустафаева)