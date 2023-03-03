В Азербайджане предложены изменения в требования для получения адресной государственной социальной помощи (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Предложено внести изменения в требования, предъявляемые для получения адресной государственной социальной помощи.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана за 2022 год.

В докладе отмечается, что с учетом роста коммунальных расходов, а также в связи с тем, что во многих случаях малообеспеченные семьи, проживающие в тяжелых жилищно-бытовых условиях, вынуждены оплачивать коммунальные расходы с целью сохранения своей жизни и здоровья, и обеспечения условий жизни, из утвержденного постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 5 февраля 2016 года № 37 Об утверждении "Правил обращения за получением адресной государственной социальной помощи, ее назначения, выдачи и отказа в выдаче" предложено исключить подпункт 3.7.6 (в случае если среднемесячная сумма коммунальных расходов, а также расходов на связь, приходящихся на каждого члена семьи превышает 15 процентов утвержденного по стране прожиточного минимума) из перечня оснований для отказа в назначении социальной помощи.

(Перевод: Фидан Мустафаева)