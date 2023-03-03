БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 248 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 75, вторую - 45, три и более -113, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 15 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 949 821. Первую дозу вакцины получили 5 404 441, вторую - 4 879 192, три и более - 3 400 520, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 668 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)