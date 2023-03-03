В Азербайджане выявлено еще 20 случаев заражения коронавирусом, вылечились 24 человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 20 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились, 4 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 351 человек вылечился, 10 126 – скончались, число активных больных составляет 171.

За последние сутки в стране проведены 827 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 530 018.

(Перевод: Фидан Мустафаева)