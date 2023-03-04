Состоялась встреча со студентами UNEC на тему «Роль солидарности в возрождении Карабаха» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 марта состоялась встреча со студентами Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) на тему «Роль солидарности в возрождении Карабаха».

Во встрече, прошедшей по инициативе Фонда Возрождения Карабаха (QDF), приняли участие председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев, ректор Азербайджанского государственного экономического университета, член Наблюдательного совета Фонда Адалят Мурадов, депутат Милли Меджлиса, член Наблюдательного совета Фонда Фатма Йылдырым, а также преподавательский состав и более 300 студентов UNEC.

Открывший встречу ректор UNEC Адалят Мурадов в своем выступлении отметил, что одна из главных задач, стоящих перед нашим государством после Великой Победы в Отечественной войне осени 2020 года, заключается в том, чтобы трансформировать Победу во все сферы нашей жизни.

Он подчеркнул, что в этом деле большая ответственность ложится на представителей молодежи, в частности студентов. Своими новаторскими идеями и интересными инициативами они должны способствовать восстановлению территорий, освобожденных от оккупации. В этой связи ректор предложил создать в университете специальную инициативную группу.

Подчеркнув, что восстановление Карабаха является общенациональным вопросом, ректор призвал всех участников, вне всяких сомнений любящих свою Родину, принять активное участие в этом процессе.

Затем участникам был продемонстрирован видеоролик «Урбицид в Карабахе», подготовленный на основе материалов интернет-ресурса Karabakh.Center (https://karabakh.center/az), созданного Фондом Возрождения Карабаха по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

После демонстрации видеоролика выступил председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев.

Р.Гаджиев отметил, что после Великой Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, перед всеми нами стоит новая цель – миссия возрождения освобожденного Карабаха.

«Масштабы разрушений на освобожденных территориях чрезвычайно велики. Наши города, разрушенные армянами, можно сравнить разве что с городами Хиросима и Нагасаки, которые были практически уничтожены атомными бомбами во время Второй мировой войны. Акт вандализма был совершен не только в отношении наших населенных пунктов, но и наших исторических и религиозных памятников. Однако, несмотря на то, что восстановление территорий, освобожденных от оккупации, является сложным процессом, я уверен, что, проявив солидарность, мы справимся с этой сложной и почетной задачей», - сказал председатель Правления Фонда.

Рахман Гаджиев подробно проинформировал участников встречи об основных направлениях деятельности Фонда Возрождения Карабаха, созданного Указом Президента Ильхама Алиева от 4 января 2021 года, проделанной работе и проектах, реализуемых при финансовой поддержке Фонда, на освобожденных от оккупации территориях.

Говоря о роли молодежи в восстановлении Карабаха, Рахман Гаджиев подчеркнул, что большое значение в этом плане имеет проведение регулярных встреч со студентами:

«Нам, как Фонду, очень важно проводить регулярные встречи со студентами и молодежью, изучать их идеи и предложения. В ближайшее время мы подготовим рабочий план того, какие проекты мы могли бы реализовать с молодежью. Благодаря этому у вас будет возможность более активно вовлекаться в проекты, направленные на возрождение Карабаха», - сказал Рахман Гаджиев.

Депутат Милли Меджлиса, член Наблюдательного совета Фонда Фатма Йылдырым заявила, что несмотря на то, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях уже ведутся масштабные работы по восстановлению и реконструкции, впереди еще колоссальный объем работы.

«После Победы в Отечественной войне открылись новые возможности для дальнейшего укрепления нашей страны. Однако, несмотря на то, что война закончилась, информационная война продолжается. Мирный договор до сих пор не подписан. Поэтому молодежь должна более активно участвовать как в восстановлении Карабаха, так и в информационной борьбе», - отметила Ф.Йылдырым.

После выступлений встреча продолжилась сессией вопросов и ответов. Участники мероприятия ответили на многочисленные вопросы студентов.

Следует отметить, что ранее Фонд Возрождения Карабаха проводил просветительские встречи с участием студентов Бакинской высшей школы нефти, Бакинского государственного университета и Азербайджанского университета языков.

Аналогичные встречи планируется провести и в других учебных заведениях страны.