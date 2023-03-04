В Гарадаге пресечена незаконная продажа нефтепродуктов - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории страны.

Как сообщили Trend в МЧС, в ведомство поступила информация о том, что на территории поселка Гобустан Гарадагского района Баку Гасымов Акиф Бабаш оглу и Зарбалиев Санан Ахмедшах оглу предположительно занимаются незаконной реализацией нефтепродуктов, перевозимых в емкостях на своих личных автомобилях в нарушение правил пожарной безопасности по различным адресам.

В связи с информацией сотрудниками Государственной службы пожарного надзора были проведены оперативные мероприятия.

Так, во время проводимых мероприятий было установлено, что действительно А.Гасымов и С.Зарбалиев занимались незаконной продажей нефтепродуктов, залитых кустарным способом в пластиковые контейнеры вопреки требованиям пожарной безопасности.

Учитывая опасность, которую выявленный факт представляет для жизни и здоровья людей, продажа топлива сотрудниками МЧС была немедленно пресечена, и составленные акты были представлены обоим гражданам. Наряду с этим была проведена профилактическая беседа с гражданами по вопросам пожарной безопасности.