Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Trend в субботу в Национальной гидрометеорологической службе, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм рт.ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Ночью в некоторых северных и западных районах страны возможны осадки, в горных районах - снег. Местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью - 3-7° тепла, днем - 15-20° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 5-10° тепла.