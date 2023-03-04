Двое пострадавших во время стрельбы в Баку госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр

БАКУ/Trend/ - Двое пострадавших во время стрельбы в Хатаинском районе Баку госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр, передает в субботу Trend со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).
«Один человек погиб на месте происшествия», - говорится в сообщении.
13:23
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) распространило информацию о стрельбе, произошедшей в Хатаинском районе Баку.
Как сообщили Trend в TƏBİB, на место инцидента привлечены бригады скорой медицинской помощи.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Отметим, что сегодня в одном из маркетов в Хатаинском районе Баку произошла стрельба. Один человек погиб.