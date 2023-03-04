Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Двое пострадавших во время стрельбы в Баку госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр

Общество Материалы 4 марта 2023 13:23 (UTC +04:00)
Двое пострадавших во время стрельбы в Баку госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр

Читайте Trend в

Самир Али
Самир Али
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Двое пострадавших во время стрельбы в Хатаинском районе Баку госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр, передает в субботу Trend со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

«Один человек погиб на месте происшествия», - говорится в сообщении.

13:23

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) распространило информацию о стрельбе, произошедшей в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили Trend в TƏBİB, на место инцидента привлечены бригады скорой медицинской помощи.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Отметим, что сегодня в одном из маркетов в Хатаинском районе Баку произошла стрельба. Один человек погиб.

Лента

Лента новостей

Читать все новости