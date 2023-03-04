БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 229 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 63, вторую - 41, три и более - 107, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 18 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 950 050. Первую дозу вакцины получили 5 404 504, вторую - 4 879 233, три и более - 3 400 627, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 686 человек.