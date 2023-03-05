Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 марта.

Как сообщили Trend в воскресенье в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в основном без осадков.

Вечером местами возможен туман. Умеренный юго-западный ветер сменится северо-западным ветром, который местами будет усиливаться во второй половине дня.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем - 17-22° тепла. Атмосферное давление опустится с 759 миллиметров ртутного до 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Местами возможен туман. Западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем - 10-15° тепла, ночью в горах - 2-7° мороза, днем - от 2° мороза до 3°тепла.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются дожди, в горных районах - снег, который вечером местами будет интенсивным. Местами возможен туман. Западный ветер будет временами усиливаться. Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем ​​18-23° тепла, ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​8-13° тепла.