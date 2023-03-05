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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 5 марта 2023 17:33 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 248 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 51, вторую - 27, три и более -79, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 17 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 950 224. Первую дозу вакцины получили 5 404 555, вторую - 4 879 260, три и более - 3 400 706, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 703 человека.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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