БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 248 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 51, вторую - 27, три и более -79, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 17 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 950 224. Первую дозу вакцины получили 5 404 555, вторую - 4 879 260, три и более - 3 400 706, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 703 человека.