Завершено строительство школы в Суговушане

БАКУ /Trend/ - В Суговушане полностью завершено строительство сельской школы на 144 ученических места.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана.

В сообщении отмечается, что во дворе школы также завершены работы по благоустройству.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным 16 ноября 2022 года, утвержден План мероприятий I Государственной программы "Большого Возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

В рамках государственной программы планируется создание сети социальных услуг (здравоохранение, социальная защита, культура и спорт, строительство школ и детских дошкольных учреждений и организация других общественных услуг) и укрепление материально-технической базы в области развития человеческого капитала на освобожденных от оккупации территориях, обеспечение населения, которое будет переселено в регион, качественными услугами здравоохранения и образования, планируется также восстановление и реконструкция объектов культуры и спорта, реализация активных программ самозанятости и строительство реабилитационных учреждений с целью повышения возможностей трудоустройства.

Согласно Плану мероприятий, Министерству науки и образования Азербайджана поручено подготовить предложения по строительству и восстановлению образовательных учреждений в населенных пунктах в соответствии с документами территориального планирования на 2022-2026 годы.

Отмечается, что в Шушинском районе планируется строительство и восстановление 7, Агдамском районе - 29, Физулинском районе - 23, Зангиланском районе - 21, Кяльбаджарском районе - 30, Лачинском районе - 21, Губадлинском районе - 16, Джебраильском районе - 25, Ходжавендском районе - 20, Тертерском районе (включая села Суговушан и Талыш) - 5 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)