Операция TAVI, одно из последних достижений медицины, успешно проводится в Центральном Таможенном Госпитале

Заведующий кардиологическим отделением Центрального Таможенного Госпиталя, квалифицированный специалист, инвазивный кардиолог Ильгар Тахироглу ответил на наши вопросы об операции TAVI (транскатетерная имплантация аортального клапана).

Доктор Ильгар, прежде всего дайте информацию об операции TAVI.

- TAVI - это операция, которая проводится без вскрытия грудной клетки, без выполнения каких-либо разрезов, без общей анестезии, путем введения катетера через вену ног больного и размещения (имплантации) нового клапана в аортальный клапан сердца. Эта операция применяется у пожилых пациентов, вследствии возрастной кальцификации аортального клапана с критическим аортальным стенозом, т.е. сужение клапана. Мы проводим эту операцию у пациентов, которым не рекомендована открытая операция на сердце. Долговременность использования 10-15 лет, такое же, как и при открытых операциях. Если через 15 лет снова появляется сужение, мы продлеваем жизнь пациенту еще на 15 лет повторным размещением нового клапана. Хотелось бы отметить, что аортальный стеноз является одной из важных проблем современного здравоохранения. Наряду с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией пороки аортального клапана являются третьей по частоте группой сердечно-сосудистых заболеваний. Тяжелый стеноз аортального клапана обычно лечат хирургическим путем. До сих пор стандартным лечением была открытая замена аортального клапана. Однако примерно треть пациентов со стенозом аортального клапана не подлежат хирургическому лечению из-за высокого риска хирургических осложнений как во время операции, так и в послеоперационном периоде. Это связано с тем, что стеноз аортального клапана чаще возникает у лиц пожилого возраста с различными сопутствующими заболеваниями.

Операции на открытом сердце для пожилых людей чрезвычайно рискованны, а жизнь с аортальным стенозом очень опасна. Это заболевание довольно часто встречается у людей старше 65 лет. Это связано с тем, что с возрастом одна из створок клапана перестает нормально работать, тем самым уменьшая приток крови из левого желудочка в аорту.

Каким больным назначается эта операция?

Последние достижения медицинской науки позволяют продлевать жизнь человека как в нашей стране, так и во всем мире, и одним из ярких моментов этого процесса является замена сердечных клапанов у пожилых людей.

Операция TAVI – как одно из последних достижений медицины и редких операций, проводимых в Азербайджане Данная операция является оптимальным видом оперативного лечения для лиц пожилого возраста с сопутствующей патологией, в том числе и больных с аортальным стенозом с высоким риском летального исхода. Биопротез аортального клапана имплантируется в работающее сердце. Через бедренную артерию вводится специальный катетер для размещения и имплантации сменного аортального клапана.

- В чем преимущества операции TAVİ?

- Операция TAVI проводится без наркоза, без общей анестезии, без разрезов и только с легкой седацией . Преимущество для пациента заключается в том, что его можно выписать домой через 24/48 часов, и он может вернуться к нормальной жизни. Операция кратковременная и пациент быстро возвращается к нормальной жизни. Хочу отметить, что эта операция менее травматична, послеоперационный период составляет 2-3 дня, и ее можно проводить даже больным, которым не показана открытая операция на сердце.

В мировых кардиологических руководствах метод TAVI уже рекомендован наравне с классической открытой хирургией.

- Доктор Ильгар, что Вы можете сказать о причинах аортального стеноза?

-Проще говоря, стеноз – это изменение структуры аортального клапана. В это время ухудшается кровоснабжение большинства внутренних органов и систем человеческого организма. Трехстворчатый клапан аорты является своеобразной «дверью», которая проводит кровь от сердца в вену и не пропускает ее обратно. Этот клапан позволяет крови течь только в одном направлении. Из-за «вредных» факторов створки клапана сливаются, обизвествляются — и полностью перестают открываться — происходит постепенное сужение устья аорты, нарушается кровоток.

Другие причины стеноза аортального клапана включают ревматические заболевания, атеросклероз, кальцификацию аортального клапана и эндокардит.

- Какие симптомы проявляются у людей с аортальным стенозом?

- Сегодня каждый десятый пожилой человек страдает от симптомов, вызванных аортальным стенозом. К ним относятся одышка, обмороки, мышечная слабость, постоянная усталость и сонливость, тахикардия, аритмия и боль в груди, частые головные боли, мигрень, сухой и удушающий кашель, вздутие живота и задержка жидкости.

- Какие пациенты входят в группу риска?

-Пациенты в группе риска: лица с генетической предрасположенностью, наследственной патологией гена эластина, больные сахарным диабетом, гипертонией и почечной недостаточностью, курильщики и др.

- Какие обследования проводятся для определения аортального стеноза?

- Необходимо комплексное обследование, включающее базовые исследования, для определения показаний к операции и ее целесообразности. К ним относятся EXO-QQ (эхокардиография), коронарография, MSCT (мультиспиральная компьютерная томография) сердца и аорты.

После оценки показателей этих исследований принимается решение о возможности операции.

Спасибо за интересное интервью.

- Спасибо. В завершение хочу с гордостью сказать, что на сегодняшний день операция TAVI успешно проводится высококвалифицированными инвазивными кардиологами Кардиологического отделения Центрального Таможенной Госпиталя.