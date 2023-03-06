Для ряда лиц старше 35 лет разрешена добровольная медицинская стерилизация

БАКУ /Trend/ - В соответствии со статьей 16 "О медицинской стерилизации", лица в возрасте не моложе 35 лет, у которых как минимум двое детей, могут добровольно прибегнуть к хирургической медицинской стерилизации для предотвращения нежелательной беременности.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиль Велиев во время презентации модельного законопроекта "О репродуктивном здоровье" на заседании комиссии ТюркПА по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья.

"Ситуация с доступом к информации и защитой конфиденциальности в области охраны репродуктивного здоровья оставляет желать лучшего. Представленный модельный законопроект охватывает достаточно актуальную сферу. Таким образом, желание и потребность производить потомство, вести безопасную половую жизнь, иметь здоровых детей, быть родителями проистекают из природы человека как сознательного существа, составляя основу его жизни. А в наше время по различным объективным и субъективным причинам, таким как экологические факторы, широкое распространение различных заболеваний, отсутствие системы медицинской помощи в этой области на уровне современных требований, а также ограниченность кадрового потенциала, возможностей применения новых технологий, остаются проблемы в области охраны репродуктивного здоровья", - отметил он.