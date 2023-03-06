Завтра в Баку ожидается до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове с утра ожидается дождь, который продлится приблизительно до 14:00.

Как сообщили Trend в понедельник в Национальной службе гидрометеорологии, порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-8 °С тепла, днем - 8-12 °С тепла. Атмосферное давление повысится с 758 миллиметров до 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, снег, местами туман. Ночью и утром западный ветер будет местами усиливаться.

Температура воздуха ночью - 3-7 °С тепла, днем - 12-17 °С тепла, в горах ночью 2-7 °С мороза, днем - 0-5 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)