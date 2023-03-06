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Дорожная полиция обратилась к лицам, желающим получить социальную помощь

Общество Материалы 6 марта 2023 16:18 (UTC +04:00)
Дорожная полиция обратилась к лицам, желающим получить социальную помощь

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к лицам, желающим получить адресную государственную социальную помощь.

Как сообщает Trend, начальник отдела по связям с общественностью Ровшан Тагиев сообщил в своем аккаунте в Фейсбуке, что наличие транспортного средства в собственности или пользовании (на основании доверенности) заявителя считается основанием для отказа данному лицу в назначении социальной помощи.

По этой причине мы просим всех наших граждан обратиться в центры совместных регистрационных экзаменов с соответствующими документами, чтобы снять с учета непригодные к использованию транспортные средства. Процедура проводится в короткие сроки без очереди", - отметил он.

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