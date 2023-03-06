Пострадавшие при вооруженном инциденте в одном из маркетов Баку переведены в частную клинику

БАКУ /Trend/ - Два человека, получивших огнестрельные ранения в ходе вооруженного инцидента, произошедшего в Хатаинском районе Баку, переведены из Сабунчинского медицинского центра в частную клинику.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Напомним, что 4 марта в одном из супермаркетов в Хатаинском районе Баку произошел вооруженный инцидент. Двое неизвестных открыли огонь по инкассаторам Unibank. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили серьезные ранения.

В ходе операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, один из преступников, оказавший вооруженное сопротивление, был ликвидирован, а другой задержан и передан следствию.

(Перевод: Фидан Мустафаева)