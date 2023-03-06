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На Абшеронском полуострове наблюдаются туманные погодные условия

Общество Материалы 6 марта 2023 16:16 (UTC +04:00)
На Абшеронском полуострове наблюдаются туманные погодные условия

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туманная погода.

Директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гульшад Мамедова сообщила Trend, что туман является ожидаемым атмосферным явлением в связи с синоптическими условиями.

"В результате высокой температуры в дневное время на поверхности земли, поток горячего воздуха из нижних слоев атмосферы поднимается вверх. В тоже время ветер юго-восточного направления обусловливает передвижение влажных воздушных масс с моря к побережью. Это также вызывает образование тумана", - сказала Гюльшад Мамедова.

По ее словам, туман наблюдается в Баку, Сумгайыте, Нефтяных Камнях и на острове Чилов. В настоящее время видимость в этих районах ограничена до 500 метров.

"Усиление северо-западного ветра с вечера 6 марта приведет к рассеиванию тумана", - отметила она.

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