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В Азербайджан из Боснии и Герцеговины и ЮАР будут поставлены крысы-саперы

Общество Материалы 6 марта 2023 15:27 (UTC +04:00)
В Азербайджан из Боснии и Герцеговины и ЮАР будут поставлены крысы-саперы

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ФИЗУЛИ /Trend/ - В Азербайджан из Боснии и Герцеговины и Южно-Африканской Республики будут поставлены крысы-саперы.

Об этом сообщил в понедельник Trend информированный источник в Агентстве Азербайджана по разминированию.

По словам собеседника, поставка крыс-саперов будет осуществляться в рамках Программы развития ООН.

Отметим, что ЕС в рамках проекта «Поддержка расширения возможностей Агентства Азербайджана по разминированию по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев» выделил помощь в размере 4,25 миллиона евро для очистки от мин освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

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