Обнародовано число обращений граждан к Омбудсмену Азербайджана за прошлый год

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Омбудсмену Азербайджана поступило 28 525 обращений от граждан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала Омбудсмен Сабина Алиева, представляя в Милли Меджлисе ежегодный доклад за 2022 год.

Она отметила, что эти обращения рассматривались в порядке, установленном Конституцией.

"В связи с обращениями в соответствующие государственные органы были направлены предложения и рекомендации. Во многих случаях нарушенные права были восстановлены. Наряду с этим гражданам были даны многочисленные юридические разъяснения", - сказала Алиева.

(Перевод: Фидан Мустафаева)