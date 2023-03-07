Состоялась Научная конференция на тему «Современный подход к лечению и диагностике инфекционных и неинфекционных гепатитов»

6 марта 2023 года была проведена Научная конференция на тему «Современный подход к лечению и диагностике инфекционных и неинфекционных гепатитов», организованная совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, Центральным Таможенным Госпиталем, «Общественным Объединением Токсикологов Азербайджана», «Общественным Объединением Гастроэнтерологов и Гепатологов Азербайджана», «Азербайджанским Обществом Инфекционных Заболеваний и Клинической Микробиологии» и компанией «Materia Medica».

Выступивший в официальной части открытия конференции заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев подчеркнул важность проведения регулярной борьбы с инфекционными заболеваниями на глобальном уровне. И.Эфендиев отметил, что просветительские мероприятия, реализуемые в области раннего выявления гепатита, а также охват больных гепатитом всесторонним вниманием и заботой, относятся к числу приоритетных вопросов на государственном уровне. Он выразил надежду, что конференция внесет большой вклад в обмен опытом между профильными квалифицированными врачами.

В официальной части конференции также выступили заместитель председателя Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, начальник Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, д.м.н., заслуженный врач Рашад Махмудов, заведующий отделением Инфекционных болезней Клинического Медицинского Центра, председатель Комиссии по гепатитам Фаррух Садиров и поделились своими мыслями по теме.

Затем заведующий отделением Инфекционных болезней Клинического Медицинского Центра, председатель Комиссии по гепатитам Фаррух Садиров представил концептуальный доклад о «Деятельности Комиссии по гепатитам и текущей ситуации в Азербайджане».

После официальной части открытия конференция продолжила свою работу панелями «Современный подход к лечению и диагностике инфекционных гепатитов» и «Современный подход к лечению и диагностике неинфекционных гепатитов».

Конференция, в которой очно приняли участие около 100 специалистов и более 300 врачей подключились онлайн, была аккредитована на основании «Правил аккредитации научно-образовательных мероприятий по Непрерывному Медицинскому Образованию» Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики и получила 4 балла НМО.