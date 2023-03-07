Завтра в Баку ожидается до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный южный ветер.

Как сообщили Trend во вторник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-7 °С тепла, днем - 10-15 °С тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 3-7 °С тепла, днем - 12-17 °С тепла. В горах ночью - 2-7 °С мороза, днем 3-8 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)