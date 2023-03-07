В Азербайджане утвержден законопроект об освобождении от налогов субъектов медиа (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден законопроект об освобождении от налогов субъектов медиа.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана были вынесены на обсуждение поправки в Налоговый кодекс.

В соответствии с поправкой предлагается освободить от налога на прибыль, подоходного налога и упрощенного налога доходы, полученные субъектами медиа (физическими (за исключением журналистов) или юридическими лицами), осуществляющими публикацию и (или) распространение массовой информации. Освобождению от налогов подлежат, в том числе и доходы от рекламы, а также материальная помощь, предоставляемая медиа соответствующим государственным учреждением. В то же время представление медиа-продукции, производимой медиа-субъектами, также освобождается от налога на добавленную стоимость. Данные меры будут действовать в течение трех лет с 1 января 2023 года и не распространяются на субъектов аудиовизуальных медиа.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)