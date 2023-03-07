В Азербайджане ужесточаются правила журналистской этики (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:41)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за нарушение правил предоставления опровержений, ответов и исправлений со стороны органов медиа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно поправке, за нарушение установленных законом "О медиа" правил предоставления опровержений, ответов и исправлений субъектами медиа должностные лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 600 манатов, юридические лица - на сумму от 1000 до 1500 манатов.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)