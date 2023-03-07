Пресечена контрабанда в Азербайджан крупной партии наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате совместной спецоперации, проведенной министерством внутренних дел и Государственной пограничной службой Азербайджана, задержаны члены группировки, занимавшейся контрабандой наркотиков.

Как сообщили во вторник Trend в МВД Азербайджана, в ходе операции был задержан житель Шеки, ранее судимый Фамиль Алиев и уроженец Шеки Эльчин Мамедов. При досмотре у них были обнаружены в целом 83 килограмма наркотических средств, в том числе 69 килограммов марихуаны, 14 килограммов опиума и метамфетамин.

По словам Фамиля Алиева, наркотики они забрали с целью продажи из укрытия на территории Физулинского района посредством гражданина Ирана по имени "Яшар".

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, продолжаются оперативные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)