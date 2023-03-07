В Азербайджане выявлено еще 53 случая заражения коронавирусом, вылечились 32 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом, 32 человека вылечились, 6 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 783 случая заражения коронавирусной инфекцией, 818 418 человек вылечились, 10 135 – скончались, число активных больных составляет 230.

За последние сутки в стране проведены 1 664 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 534 623.

(Перевод: Фидан Мустафаева)