Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 211 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 94, вторую - 37, три и более - 60, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 20 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 950 435. Первую дозу вакцины получили 5 404 649, вторую - 4 879 297, три и более - 3 400 766, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 723 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)