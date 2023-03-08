Завтра в Баку ожидаются дожди

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня местами ожидаются кратковременные дожди.

В некоторых местах полуострова осадки могут принять интенсивный характер.

В районах Азербайджана 9 марта ожидается нестабильная погода, временами осадки, в горных районах - снег. В некоторых местах осадки могут усилиться.

В некоторых регионах может подняться уровень воды в реках вследствие дождей.