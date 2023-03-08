БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, к вечеру дождь постепенно прекратится, местами туман, южный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-7 °С тепла, днем - 8-12 °С тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 80-90 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются осадки, в горных районах - снег, осадки в виде снега будут интенсивными в основном в северных и восточных районах, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7 °С градусов тепла, днем - 10-15 °С тепла. В горах ночью - 2-6 °С мороза, днем - от 2 °С мороза до 3 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)