AZAL поздравил женщин с 8 Марта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В честь Международного женского дня - 8 марта Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) приготовил особенную праздничную атмосферу для своих пассажирок. Каждая из прекрасных женщин, путешествующих сегодня рейсами азербайджанских авиакомпаний, была поздравлена на борту самолета цветами, а также искренними пожеланиями от пилотов.

Однако праздничное настроение было создано не только в воздухе. Украшенные цветами стойки регистрации в Международном аэропорту Гейдар Алиев также создали особую атмосферу праздника для пассажиров.

AZAL поздравляет всех женщин с Международным женским днем и желает им здоровья, счастья и приятных путешествий с «Азербайджанскими Авиалиниями».