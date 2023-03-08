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AZAL поздравил женщин с 8 Марта (ФОТО)

Общество Материалы 8 марта 2023 16:19 (UTC +04:00)
AZAL поздравил женщин с 8 Марта (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В честь Международного женского дня - 8 марта Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) приготовил особенную праздничную атмосферу для своих пассажирок. Каждая из прекрасных женщин, путешествующих сегодня рейсами азербайджанских авиакомпаний, была поздравлена на борту самолета цветами, а также искренними пожеланиями от пилотов.

Однако праздничное настроение было создано не только в воздухе. Украшенные цветами стойки регистрации в Международном аэропорту Гейдар Алиев также создали особую атмосферу праздника для пассажиров.

AZAL поздравляет всех женщин с Международным женским днем и желает им здоровья, счастья и приятных путешествий с «Азербайджанскими Авиалиниями».

AZAL поздравил женщин с 8 Марта (ФОТО)
AZAL поздравил женщин с 8 Марта (ФОТО)
AZAL поздравил женщин с 8 Марта (ФОТО)
AZAL поздравил женщин с 8 Марта (ФОТО)
AZAL поздравил женщин с 8 Марта (ФОТО)
AZAL поздравил женщин с 8 Марта (ФОТО)
AZAL поздравил женщин с 8 Марта (ФОТО)
AZAL поздравил женщин с 8 Марта (ФОТО)
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