БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 430 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 190, вторую - 62, три и более - 165, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 13 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 950 865. Первую дозу вакцины получили 5 404 839, вторую - 4 879 359, три и более - 3 400 931, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 736 человек.