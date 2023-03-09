Сегодня в Баку стартует Кубок мира по спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - 9 марта в Национальной арене гимнастики в Баку будет дан старт соревнованиям Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает в четверг Trend.

Спортивная гимнастика, один из интереснейших и зрелищных видов спорта. На Кубке мира FIG по спортивной гимнастике, который пройдет 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку, примут участие 173 гимнаста из 48 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях представят Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни – финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах.

Также по итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.