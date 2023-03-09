Завтра в Баку ожидается до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами туман, северный ветер.

Как сообщили Trend в четверг в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 5-7 °С тепла, днем - 10-15 °С тепла. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в горах ночью и утром возможны осадки, местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 3-6 °С тепла, днем - 13-18 °С тепла. В горах ночью - 0-5 °С мороза, днем 5-10 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)