Уровень проведения соревнований в нашей стране привлекает представителей из разных стран мира - генсек Федерации гимнастики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Уровень проведения соревнований в нашей стране, прекрасные условия в Национальной арене гимнастики в Баку привлекают представителей из разных стран мира.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в четверг журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

"На текущем Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку участвуют представители 48 стран мира. И это рекордное число участников за всю историю проведения в Азербайджане Кубков мира по гимнастическим дисциплинам", - отметила она.

По словам Нурланы Мамедзаде, в Азербайджане начиная с 2016 года организовываются Кубки мира по гимнастическим дисциплинам, входящим в Олимпийские виды спорта.

"Текущий Кубок мира седьмой по счету по этой дисциплине, соревнования пройдут в течение четырех дней. В первые два дня состоятся квалификационные этапы, а в оставшиеся дни пройдут финальные соревнования. От Азербайджана на соревнованиях участвуют Никита Симонов, Иван Тихонов, а также Самира Гахраманова и Назанин Теймурова. Отмечу, что Никита Симонов на прошлой неделе завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Дохе (Катар). Иван Тихонов – участник Олимпийских игр в Токио. А Назанин Теймурова с этого года выступает во взрослой возрастной категории, она представляла нашу страну на Чемпионате Европы среди юниоров и на Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале", - подчеркнула генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана.

Нурлана Мамедзаде добавила, что в связи с тем, что многие гимнасты напрямую прилетели в Баку из Дохи, где 1-4 марта прошел этап Кубка мира, то предсоревновательные тренировки в Баку начались немного раньше.

Стоит отметить, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие 173 гимнаста из 48 стран мира.