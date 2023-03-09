В Бакинской высшей школе нефти SOCAR отметили Международный женский день (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН) состоялось торжественное мероприятие по случаю 8 марта - Международного женского дня.

Открывая мероприятие вступительной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил сотрудниц, студенток и выпускниц вуза, а в их лице и всех азербайджанских женщин, с праздником и выразил им свои добрые пожелания.

Ректор отметил, что азербайджанские женщины на протяжении всей истории отличались храбростью, героизмом и отвагой, и в то же время они внесли свой вклад в развитие нашей страны, находясь в авангарде различных областей культуры, искусства, образования, здравоохранения и науки. Эльмар Гасымов с большим чувством гордости подчеркнул, что азербайджанская женщина занимала лидирующие места во многих областях на протяжении истории.

«Женщины играют большую роль в успехах БВШН и вносят неоценимый вклад в развитие вуза. Женщины составляют 63% преподавательского состава, 51% административного персонала и 83% обслуживающего персонала БВШН. Несмотря на то, что Бакинская высшая школа нефти является учебным заведением, специализирующимся в области инженерии, количество абитуриенток, принимаемых в БВШН, увеличивается с каждым годом», - сказал ректор.

Мероприятие продолжилось исполнением песен членами Музыкального клуба БВШН и розыгрышем лотереи, в ходе которой участницам были вручены различные подарки.

На мероприятии также был показан видеоматериал, подготовленный SOCAR по случаю 8 марта.

В завершение народный артист, профессор Азер Зейналов поздравил девушек и женщин и исполнил известные музыкальные произведения из своего репертуара.