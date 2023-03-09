Соревнования в столице Азербайджана всегда проходят хорошо – грузинский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Соревнования в столице Азербайджана всегда проходят хорошо.

Об этом сказал в четверг Trend участник Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, грузинский спортсмен Леван Схиладзе.

"В Баку приезжаю в третий раз, здесь всегда хорошая организация турниров. В ходе первого дня соревнований представил упражнение на параллельных брусьях. На Кубке мира выполняю упражнения на трех снарядах, но самая хорошая база у меня в упражнении конь-махи. Сегодня выступление было немного волнительным, теперь настраиваюсь на завтрашнее выступление, чтобы хорошо выполнить программу", - отметил гимнаст из Грузии.

По его словам, на Кубке мира в Баку от Грузии выступают четыре представителя мужской спортивной гимнастики и одна представительница женской спортивной гимнастики.

"С товарищами по команде мы близкие друзья, а в зале, конечно, соревнуемся", - добавил Леван Схиладзе.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни – финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также по итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).