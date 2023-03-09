Кубок мира FIG по спортивной гимнастике в Баку стал моим первым соревнованием в этом сезоне – спортсменка из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Кубок мира в Баку стал моим первым соревнованием в этом сезоне.

Об этом сказала в четверг Trend участница Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, спортсменка из Узбекистана Лобар Амриллаева.

"Это мой первый Кубок мира, и он проходит в таком прекрасном зале Национальной арены гимнастики. Довольна своим выступлением в первый день, хотя и были некоторые недочеты. Теперь нужно подготовиться ко второму дню соревнований", - сказала гимнастка из Узбекистана.

По словам Лобар Амриллаевой, в Баку сборная Узбекистана прибыла за два дня до старта и сразу приступила к тренировкам.

"Этого времени хватило, чтобы подготовиться на месте, опробовать снаряды. Скажу, что в гимнастической арене в Баку все снаряды удобные, на них хорошо работать", - подчеркнула спортсменка из Узбекистана.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни – финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также по итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов, Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова, Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).