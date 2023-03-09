Азербайджанский гимнаст Никита Симонов планирует улучшить свой результат

БАКУ /Trend/ - Цель на Кубке мира в Баку - улучшить свой результат.

Об этом сказал в четверг Trend участник Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, азербайджанский спортсмен Никита Симонов.

Напомним, что Никита Симонов с результатом 14.733 балла вышел в финал Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах. На предыдущем Кубке мира в Дохе (Катар) он завоевал "бронзу".

Он отметил, что перед стартом в Баку участвовал в двух Кубках мира – в Котбусе (Германия) и Дохе (Катар).

"Такой график соревнований не в новинку. И в прошлом году было так же, и перед Олимпиадой в Токио было три лицензионных этапа, они все шли подряд", - сказал Симонов.

Азербайджанский гимнаст отметил также поддержку близких на трибунах.

"Знаю, что в зале близкие, родные, друзья – чувствуется их поддержка, что прибавляет сил, к тому же зал Национальной арены гимнастики тоже родной", - добавил гимнаст.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни – финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также по итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов, Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова, Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).